OVP’de TES’e yer verilmedi

Kıdem tazminatı fonu kurulması ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) uzun süredir Türkiye’nin gündeminde bulunuyor. Bu iki konu kimi zaman ayrı kimi zaman birlikte tartışıldı. 2024 – 2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planında Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacağı belirtildi.

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2025- 2027 Orta Vadeli Programında (OVP) “Tasarrufların artırılması” başlığı altında TES’e yer verildi. Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacağı ifade edildi. Bununla ilgili düzenlemenin 2025 yılı 4. Çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörüldü.

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Geçen yıl eylül ayında açıklanan 2026 – 2028 yıllarını kapsayan OVP’de TES’e değinilmedi ancak 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında konuyla ilgili politika ve tedbirlere yer verildi. Bireysel emeklilik sisteminin daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısının artırılacağı, OKS’nin işveren katkısını içerecek şekilde geliştirileceği ve fon çeşitliliği sağlanacağı belirtildi. OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacağı ifade edildi.

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YENİ OVP’DE TES YOK

Pazar günü açıklanan 2027-2029 yıllarını kapsayan OVP’de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine yer verilmedi. Bu durum, “TES artık rafa mı kaldırıldı” sorularını beraberinde getirdi.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi modeline yönelik ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşlerinin alınacağı ifade edildi. Üzerinde uzlaşılan modele yönelik gerekli mevzuat çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

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CEVDET YILMAZ: GÜNDEMDE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir süre önce gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili gündemlerinde henüz olgunlaşmış bir çalışmanın şu an için olmadığını söyledi. Yılmaz, bu tür konuların ancak iyi bir etki değerlendirme ve hazırlık yapıldıktan sonra tartışılması gereken konular olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Başka birtakım alternatif mekanizmalarla da insanların geleceğini daha emin kurgulamalarında, ona hazırlanmalarında fayda var. Ancak, bunu yaparken bugünkü işletmeler üzerinde de özellikle içinden geçtiğimiz dönemde yük oluşturmamak önemli. Şimdi bir rekabet baskısı altındayız. Uyguladığımız bir program var. İşletmelerin yükünü artıracak bir yaklaşıma da sıcak bakmıyoruz doğrusu. Bu denge içinde bu hususlara yaklaşıyoruz.”

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İŞÇİ DE İŞVEREN DE SOĞUK BAKIYOR

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi başlangıçta kıdem tazminatı fonu ile birlikte gündeme geldi. 2020 yılında işçi ve işveren temsilcilerine sunulan taslakta, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Bireysel Hesaba Dayalı Kıdem Tazminatı Fonu kurulacağı belirtildi. Taslakta iki formül yer aldı. Birinci formülde, 30 günlük kıdem tazminatının 19 gününün mevcut haliyle devam etmesi, 11 günün karşılığının ise kıdem tazminatı fonuna devredilmesi öngörüldü.

İkinci formülde ise kıdem tazminatı için yüzde 6 oranında prim kesilmesi, bunun 4 puanının işveren, 0,5 puanının işçi priminden oluşması, devletin 1 puan katkıda bulunması, vergi indirimi yoluyla da 0,5 puanlık katkı sağlanması öngörüldü.

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Kıdem tazminatının bu şekilde fona dönüşmesine TÜRK – İŞ, HAK – İŞ ve DİSK karşı çıktı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) başta olmak üzere işveren örgütleri de işverene prim yükü getirdiği gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını belirttiler.

İşçi ve işveren örgütlerinin itirazları üzerine kıdem tazminatı fonu taslağı rafa kaldırıldı. İzleyen yıllarda kıdem tazminatı fonu bir daha gündeme gelmedi. Onun yerine şu an uygulanmakta olan, yeni işe giren işçilerin girmesinin zorunlu çıkmasının serbest olduğu Otomatik Katılım Sisteminin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine dönüştürülmesi gündeme gelmeye başladı.

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İşçi ve işveren örgütleri bu düzenlemeye de sıcak bakmıyorlar. İşçi sendikaları, bu düzenlemenin ardından ileride kıdem tazminatına da dokunulabileceğinden endişe ediyor. İşveren örgütleri ise OKS’de işveren katkısı olmamasına karşın TES’de katkı yapmak zorunda kalmalarının işverenin üzerindeki yükü artıracağını belirtiyor.