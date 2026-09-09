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        Bu sarımsağı sökene araba parası kadar ceza!

        Tunceli'de, dünyada doğal olarak yalnızca bölgede yetişen ve koruma altındaki endemik Tunceli dağ sarımsağını izinsiz topladıkları belirlenen 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. El konulan 20 kilogram dağ sarımsağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına dikildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        Bu sarımsağı sökene araba parası kadar ceza!

        Tunceli’nin doğal florasının önemli türlerinden biri olan ve bilimsel adı ‘Allium tuncelianum’ olan Tunceli dağ sarımsağı, özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlarda yayılış gösteriyor.

        BÖLGEDE DENETİM YAPILIYOR

        DHA'daki habere göre Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda ‘zarar görebilir’ kategorisinde değerlendirilen türün doğal yaşam alanlarından kontrolsüz şekilde sökülmesinin, popülasyonunun azalmasına neden olabileceği belirtiliyor. DKMP ekipleri de endemik türlerin korunması amacıyla bölgede denetimlerini sürdürüyor.

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        İHBAR ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Tunceli dağ sarımsağının izinsiz toplandığına ilişkin bir ihbar üzerine jandarma ve DKMP ekipleri, Ahpanos Vadisi’nde çalışma başlattı. Yapılan incelemede sarımsakları söken kişilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi.

        20 KİLO DAĞ SARIMSAĞI ELE GEÇİRİLDİ

        Araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Karşılar Karakolu’nda durduruldu. Araçta yapılan aramada, çuval içerisinde 20 kilogram Tunceli dağ sarımsağı bulundu.

        2.1 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

        Koruma altındaki bitkileri izinsiz söktükleri belirlenen 3 kişi hakkında işlem başlatılarak, ilgili mevzuat kapsamında toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.

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        SARIMSAKLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU

        Araçta ele geçirilen Tunceli dağ sarımsaklarına DKMP ekipleri tarafından el konuldu. Sökülen bitkilerin tamamen yok olmasının önüne geçilmesi ve yeniden doğal ortamlarına kazandırılması amacıyla sarımsaklar, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarında yeniden toprakla buluşturuldu.

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        #Tunceli
        #sarımsak
        #endemik sarımsak
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