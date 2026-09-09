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        Haberler Sağlık Kazaların arttığı yaz döneminde yoğun bakım yaş ortalaması düştü

        Kazaların arttığı yaz döneminde yoğun bakım yaş ortalaması düştü

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yaz aylarında motosiklet, elektrikli bisiklet ve skuter kullanımının artmasına bağlı olarak trafik kazalarında da artış yaşandığını belirterek, yoğun bakımlarda yatan hastaların yaş ortalamasının düştüğünü söyledi. Gündüz, "Her hafta 20-25'li yaşlarda birkaç genç hastamız muhakkak oluyor. Hayatı tehdit eden bu kazalar nedeniyle gençlerimizi yoğun bakıma yatırarak tedavilerini yapmak durumunda kalıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Yoğun bakım yaş ortalaması düştü

        Türkiye genelinde artan seyahat trafiği, motosiklet, elektrikli bisiklet ve skuter kullanımındaki artış trafik kazalarını da beraberinde getirdi. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, insanların sağlık hizmetine erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte genellikle kronik hastalıkları bulunan kişilerin yatışının yapıldığı yüksek yaş ortalamasına sahip olduklarını belirtirken, yaz dönemi bu durumun tersine döndüğüne dikkati çekti.

        "YAZ DÖNEMİ ARTAN TRAFİK YOĞUNLUĞU KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ"

        Yazın okulların tatil olması ve izin ayları olması dolayısıyla seyahatlerin arttığını söyleyen Prof. Dr. Gündüz, bu durumun trafik yoğunluğuyla birlikte kazaları da beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Yoğun bakımda tedavi gören genç hasta sayısında da artış yaşandığını belirten Gündüz, “Yaz aylarında ne yazık ki trafik kazalarının artışı nedeniyle özellikle motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter gibi araçların kullanımında artıştan kaynaklı yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalaması ne yazık ki aşağı düştü. Aşırı sıcak günlerde çok nemli ortamlarda çok gerekmedikçe trafik yoğunluğunu artırmamak gerekiyor” diye konuştu.

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        "YOĞUN BAKIM YAŞ ORTALAMASI 20-25’Lİ YAŞLARA KADAR DÜŞTÜ"

        Yüksek sıcaklıkların insanların odağını bozarak konsantrasyonlarını etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Gündüz, “Nem oranı da yüksek olunca hissedilen sıcaklık daha da artıyor. Ayrıca yaz tatilleri genellikle izin ayı olmasından kaynaklı yolculuklar; yorgunluk ve uykusuzlukla birlikte olduğunda yine konsantrasyon eksikliği ya da dikkat bozukluğu meydana gelebiliyor. Dolayısıyla her hafta 20-25’li yaşlarda birkaç genç hastamız muhakkak oluyor. Hayatı tehdit eden bu kazalar nedeniyle gençlerimizi yoğun bakıma yatırarak tedavilerini yapmak durumunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

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        "BİTKİSEL HAYATA GİDEN TABLOLAR OLUŞABİLİYOR"

        Prof. Dr. Gündüz, “Özellikle kafa ve göğüs travmaları ölüm oranı çok yüksek durumlar oluyor. Bunun yanında karın içi yaralanmaları, kemik kırıklarından kaynaklı başka sorunların da ortaya çıkması insanların yoğun bakımlarda yatmasını gerektiriyor ve hayatı tehdit ediyor. Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmadığı motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımlarında kafa travmaları son derece ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Beyinde kanama ve cerrahi gerektiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Tüm bunların yanında beyinde şiddetli yaralanmalar insanları ömür boyu yatağa bağımlı bırakabiliyor. Bitkisel hayata giden tablolar oluşabiliyor” dedi.

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        "GENÇLERİMİZİ YOĞUN BAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

        Trafik kazalarının ağır sonuçlarından korunmada en önemli unsurun kaza sonrası müdahaleden önce alınacak koruyucu tedbirler olduğunu vurgulayan Gündüz, şöyle konuştu: “Özellikle motosiklet ya da elektrikli bisiklet kullanıcılarının kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz bir şekilde mutlaka kullanmaları gerekiyor ki olası bir kazada hayati organlarını koruyabilsinler. Trafikte şerit ihlali yapmamak ya da takip mesafesini korumak, kör nokta olabileceğini düşünerek ani hızlanmalar yapmamak gibi ekstra tedbirler alarak yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yaş ortalamasını düşürmememiz gerekiyor. İleri yaşlar belki bazen kaçınılmaz oluyor ama biz genç yaşlarda yoğun bakımlarda insanlarımızı görmek istemiyoruz. Tabii ki sonuna kadar tedavilerini sürdürüyoruz ama insanlarımıza tedbiri elden bırakmamak gerektiğini hatırlatmak gerekiyor.”

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        #yoğun bakım
        #yoğun bakım yaş ortalaması
        #haberler
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