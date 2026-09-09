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        Haberler Magazin Özge Özder’den Serhat Kılıç’ın anma töreni çıkışında fotoğraf tepkisi

        Özge Özder’den Serhat Kılıç’ın anma töreni çıkışında fotoğraf tepkisi

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Özge Özder, çıkışta bir kişinin fotoğraf isteğine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için önceki gün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

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        Kılıç’ın ailesi, yakınları ve sanatçı arkadaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

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        Törene eşi Sinan Güleryüz ile katılan oyuncu Özge Özder, anma töreni sonrasında bir kişinin fotoğraf isteğine tepki gösterdi.

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        Anma töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Özder, "Ne yapıyorsun ya, biraz saygınız olsun" dedi.

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        "DEDEMİ KAYBETTİĞİMDE DE AĞLARKEN ÇEKMİŞLERDİ"

        Özge Özder, daha önce de bu konuda sitem etmişti. Ünlü oyuncu, "Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek" demişti.

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        #serhat kılıç
        #Özge Özder
        #Sinan Güleryüz
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