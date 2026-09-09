Özge Özder’den Serhat Kılıç’ın anma töreni çıkışında fotoğraf tepkisi

"DEDEMİ KAYBETTİĞİMDE DE AĞLARKEN ÇEKMİŞLERDİ"

Özge Özder, daha önce de bu konuda sitem etmişti. Ünlü oyuncu, "Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek" demişti.