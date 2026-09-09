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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal Roma 11'ini netleştiriyor!

        İsmail Kartal Roma 11'ini netleştiriyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 18 yıl sonra 'devler arenasına' çıkıyor... Sarı-lacivertliler, lig etabındaki ilk maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe'de Guendouzi cezası, Asensio ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal ise Guendouzi ve Asensio'nun yokluğunda sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı. Deneyimli teknik adamın 10 numara mevkisinde sürpriz bir tercih yapması da muhtemel...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

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        Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligi'ne" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

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        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

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        LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, yarın forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.

        Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.

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        KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

        İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor.

        Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

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        Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenkli oyuncular dikkati çekiyor.

        Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

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        GUENDOUZI'NİN YERİNE İSMAİL YÜKSEK

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma karşısında sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı. Tecrübeli teknik adam, cezalı Guendouzi'nin yerine İsmail Yüksek'e forma verecek. İsmail'in partneri ise Kante olacak.

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        Sarı-lacivertlilerde ileri uçta Muriqi'nin oynaması beklenirken, 10 numara mevkisinde ise kimin oynayacağı merak konusu... İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle ıslıklanması bu bölgede alternatifi olmayan İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

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        Kartal'ın İrfan Can yerine 10 numara mevkisine Kerem Aktürkoğlu'nu çekebileceği öğrenildi. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta ise Oğuz Aydın'ın forma giymesi bekleniyor. Semedo, Skriniar, Ake ve Brown'dan oluşan savunma hattı ise bozulmayacak.

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        #fenerbahçe
        #Roma
        #şampiyonlar ligi
        #guendouzi
        #İsmail Kartal
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