Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR), kamuoyuna yansıyan boyun müdahalesi sonrası Berat Topay’ın hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dernek, Topay’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Açıklamada, tıbbi yetkisi bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen bilinçsiz uygulamaların halk sağlığını tehdit ettiği belirtilerek, olayın ve yetkisiz sağlık uygulamalarının kararlılıkla takipçisi olunacağı bildirildi.

"BOYUN BÖLGESİ ŞAKAYA GELMEZ"

TFTR, halk arasında “kütletme” olarak bilinen manevraların masum işlemler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Boyun bölgesinin beyne giden hayati damarların ve omuriliğin geçtiği kritik bir alan olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tıp eğitimi almamış kişilerin uyguladığı ani ve sert hareketler; damar yaralanmalarına, beyin kanamasına, felce ve ani ölümlere yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Dernek, bu tür müdahalelerin yalnızca rahatlama amacıyla yapılan basit işlemler olarak görülmemesi gerektiğini, uygulama öncesinde hastanın tıbbi durumunun ve olası risklerinin değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

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"DOĞRU TEŞHİS OLMADAN MÜDAHALE EDİLEMEZ"

Manuel terapi dahil fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin doğru tanı ve tıbbi değerlendirme ile başlaması gerektiği belirtilen açıklamada, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uzman hekimlerinin bu süreçteki rolüne dikkat çekildi.

Açıklamada, hastanın kemik kalitesi, damar ve sinir yapıları ile ağrının gerçek kaynağı değerlendirilmeden yapılan müdahalelerin ciddi riskler oluşturabileceği vurgulanarak, "Doğru teşhis konulmadan yapılan körlemesine müdahaleler hayati sonuçlara yol açabilir. Tedavi, öncelikle ayrıntılı hekim muayenesi ve uygun klinik değerlendirme ile planlanmalıdır" denildi.

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"MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA KARŞI DENETİM GÜÇLENDİRİLMELİ"

Dernek, sosyal medyada çeşitli unvanlarla hizmet sunan kişilerin mesleki eğitim ve yasal yetkilerinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye’de kayropraksi ve osteopati alanlarının bağımsız tıbbi tanı koyma yetkisi kazandıran birer temel tıp eğitimi olmadığına dikkat çekilerek, bu alanlarda alınan eğitim veya sertifikaların kişiye mevcut mesleki yetki sınırlarının dışında tanı ve tedavi uygulama hakkı vermediği vurgulandı.

TFTR, “Sosyal medyada birkaç günlük kurs belgeleriyle kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin, sağlık hizmeti adı altında yetkisiz müdahalelerde bulunması kabul edilemez. Vatandaşlarımız, başvurdukları kişilerin mesleki unvanını, eğitimini ve yasal uygulama yetkisini mutlaka sorgulamalıdır” uyarısında bulundu.

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Yetkisiz uygulamaların ofis, salon veya ev gibi ortamlarda gerçekleştirilmesinin hasta güvenliği açısından ciddi sorunlar doğurabileceği belirtilerek, sağlık hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, ruhsatlı kuruluşlarda ve yetkili sağlık profesyonelleri tarafından yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

"REHABİLİTASYON BİR EKİP İŞİDİR"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hizmetlerinin farklı sağlık profesyonellerinin iş birliğiyle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, tıbbi tanı, tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecinin ilgili uzman hekim sorumluluğunda gerçekleştirilmesinin önemine işaret edildi.

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Dernek, “Rehabilitasyon bir ekip işidir; bu ekibin lideri FTR uzman hekimidir. Vatandaşlarımızı sağlık sorunlarında yetkili hekimlere başvurmaya, denetim makamlarını ise halk sağlığını tehdit eden bu uygulamalara karşı gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

TFTR, Berat Topay’ın ölümüne ilişkin adli sürecin takipçisi olacağını ve yetkisiz sağlık uygulamalarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.