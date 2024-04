Ezbere kütletme sakat ediyor!

Halk arasında “kütletme” tedavisi olarak bilinen kayropraktik, sosyal medyayla birlikte popülerleşti. Yöntem, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bilimsel bir yöntem olarak kabul ediliyor; ancak rastgele yerlerde, uzmanlığa bakılmaksızın, ağrının altta yatan sebebi bilinmeden yapılan yanlış uygulamalar tehlikeli olabiliyor.

İşlem yaptıran kişilerden gelen "küt" sesleri, her ne kadar rahatlama hissi veriyormuş gibi düşündürse de, gelen sesler, o işlemin başarılı olduğunu göstermiyor. Ayrıca uzmanlara göre, bu işlem tek başına hastaya bir fayda sağlamıyor; çünkü sağlık sorununun önce bir hekim tarafından teşhis edilmesi ve altta yatan problemin bulunması gerekiyor. Ardından da ihtiyaca göre tedavi programı planlanıyor ve kayropraktik işlemler, bu tedavinin yalnızca bir parçası oluyor. Dolayısıyla "işlemden sonra çok rahatladım" ifadelerini duyup, başı, boynu ya da beli ağrıyanların birkaç seans uğrayıp, kayropraktik yaptırıp mucizevi sonuçlar alması mümkün değil.

Bu işlem için manuel terapi, manuel tıp, osteopati ve kayropraksi gibi birçok isim kullanılabiliyor. Doç. Dr. Çorum, "Doktorlar bu işlemleri manuel tıp adı altında gerçekleştiriyor. ABD’deki bazı doktorlar osteopatiyi tercih ederken, genelde doktor olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalara da kayropraksi deniyor. Buradaki en önemli konu; tedavi için başvuran kişinin sorununun ne olduğudur. Öncelikle tanısının konulması gerekir. Bunu da sadece bir tıp doktoru yapabilir ve tedavi mutlaka tanıya bağlı olarak ortaya çıkmalıdır. Tek başına kütletmenin hiçbir anlamı yoktur. Sadece yapıldığı an bir rahatlama sağlayabilir ama alttaki sebep önce bu araştırılmalı. Tespit edilen sebebin üzerine kıtlatma sesinin çıktığı bazı manüplasyon uygulamalarının üzerine ek egzersiz, fizik tedavi, ilaç tedavileri gibi bir kombinasyon yapılmalıdır. Tek başına kayropraktik uygulamalar özellikle de kronik hastalara, uzun süredir ağrıları olanlara tek başına yeterli olmaz" diyor.

"HER UYGULAMA HER HASTAYA YAPILAMAZ"

Kayropraktik işlemlerin bir masaj gibi wellness amacıyla da kullanıldığını aktaran Doç. Dr. Çorum, "Bu bazen tehlikeli olabilir. Eğer altta ağır bir sebep varsa eğer hasta değerlendirilmezse kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle manuel tıp tanısı konulmalı. Bunu atlarsak komplikasyon riski yüksek olacaktır. Yapılan uygulamalar da hastadan hastaya değişiklik gösterir. Her uygulama her hastaya yapılamaz. O yüzden her hasta, hasta özelinde değerlendirilmelidir. Hasta manuel terapiye uygunsa başka tedavilerle kombine edilerek uygulanmalıdır."