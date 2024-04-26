Eski Belediye Başkanı Murat Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
1999'dan 2019'a kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2019'da Beykoz Belediye Başkanı seçilen Murat Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kaybettikten sonra hobilerine daha fazla vakit ayırmaya karar verdi
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kuşadası’nda sona eren 5. etabını izleyen Aydın, bol bol fotoğraf çekti.
"HAYALİM İSTANBUL'DAN KARADENİZ'E SÜRMEKTİ"
40 yılı aşkın süredir fotoğrafa ilgisi olduğunu söyleyen Aydın, bisiklete olan tutkusunun ise daha eski olduğunu anlattı. 1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde doğan Aydın, 1973 yılında babasının kendisine aldığı bisiklet ile bu tutkusunun başladığını söyledi. "Köyün yolları da düzgün değildi, vitessiz bisikletimle o yollarda sürdüm. Daha sonra İstanbul'dan Karadeniz'e sürmeyi de hayal ettim" diyen Aydın belediye başkanlığı yaptığı dönemde de aktif olarak bisiklet kullandığını, belediye personelini de bisiklete teşvik ettiğini söyledi.
TURDA MÜCADELE EDEN 4 TÜRK TAKIMINDAN BİRİ
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden 4 Türk takımından biri olan Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nün kurucusu olan Aydın, takımın kuruluş sürecini de şöyle anlattı:
"Zeytinburnu Belediye Başkanlığını yürütürken buz hokeyi ile ilgilendim. Sokakta sorunları olan gençlerden bir takım kurduk. Buz hokeyi seven gençleri bir araya getirdik. Hocalarını da bularak Türkiye’nin başa baş mücadele eden takımları haline geldiler. Bisiklette de benzer modeli önceledik. Milli gelirin düşük olduğu ülkelerden başarılı sporcuları getirdik. Bir bilgi aktarımı gerekiyordu, bunu sağladık. Bir kadın eli değsin diye de takımın başına Pelin Bayram'ı getirdik."
"İNSANLARIN İŞE BİSİKLETLE GİTMELERİNİ İSTİYORUZ"
Sportif başarıdan çok bisikletle ilgili bir farkındalık hedeflediklerini kaydeden Aydın, "İnsanların işe bisikletle gitmesini istiyoruz. Hız sınırının 60-70 kilometre olduğu yollar, bisiklet ile paylaşımlı yollar olmalı. Bisiklet kullanımı ile toplumun sağlığı da artacak. Aktif nüfusun yüzde 25'inin bisiklet kullanması demek birkaç 100 milyar tasarruf da demek" şeklinde konuştu.