Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Şimşek konuşmasında "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözeceğiz" dedi. Bakan Şimşek "Kredi derecelendirme kuruluşları pozitif görünüme geçti. Programımıza inanç çok Güçlü. Önümüzdeki aylarda kredi notu artışı gelecektir" derken "Orta-uzun vadeli perspektifte kötümserliğe yer yok" diye ekledi.
İşte Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar;
OVP'ye baktığımızda en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Bunu destekleyici nitelikte mali disiplin öngörüyoruz.
Türkiye'de sanayide dönüşümden kastımız ekonomideki kompleksiteyi artırıp Türkiye'deki sanayideki dönüşüm üzerinden zenginleşmesini refah olmasını sağlamak.
Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir yüksek büyüme.
Merkez Bankamızın dezenflasyon patikası var. 2023 Haziran ayı ile 2024 Haziran dönemini hiçbir zaman dezenflasyon dönemi olarak görmedik. Biz bunu geçiş dönemi olarak gördük. Dezenflasyon bu dönemin ikinci yarısında başlayacak. Dolayısıyla dezenflasyona geçiş için para politikasında normalleşme süreci gerekiyordu. Ve bunu şu anda Merkez Bankamızın ifadesi ile başarmış durumdayız.
Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözeceğiz.
İlave adımlar atacağız. Bu adımlar daha çok maliye politikası alanında olacak.
Enflasyonu sıkı maliye ve para politikası ile indireceğiz, epey mesafe katettik. Sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız.
Kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdik. Tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacağız.
Maliye politikasındaki sıkılaşmanın amacı dezenflasyona ve TCMB'ye yardımcı olmak. Sıkı maliye politikası kalıcı düşük cari açığı getirecek.
Petrol fiyatları bu seviyede kalırsa 77 milyar dolar civarında ithalat yapacağız.
Türkiye'nin kaynağa erişim sorunu yok, Dünyada Türkiye ekonomisine çok ciddi bir güven var.
Orta-uzun vadeli perspektifte kötümserliğe yer yok.
Kredi derecelendirme kuruluşları pozitif görünüme geçti. Programımıza inanç çok Güçlü. Önümüzdeki aylarda kredi notu artışı gelecektir.
Üst orta gelirli ülkeler grubundayız, bu sene yüksek gelirli ülkeler grubuna girebiliriz.