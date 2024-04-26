İşte Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar;

OVP'ye baktığımızda en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Bunu destekleyici nitelikte mali disiplin öngörüyoruz.

Türkiye'de sanayide dönüşümden kastımız ekonomideki kompleksiteyi artırıp Türkiye'deki sanayideki dönüşüm üzerinden zenginleşmesini refah olmasını sağlamak.

Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir yüksek büyüme.

Merkez Bankamızın dezenflasyon patikası var. 2023 Haziran ayı ile 2024 Haziran dönemini hiçbir zaman dezenflasyon dönemi olarak görmedik. Biz bunu geçiş dönemi olarak gördük. Dezenflasyon bu dönemin ikinci yarısında başlayacak. Dolayısıyla dezenflasyona geçiş için para politikasında normalleşme süreci gerekiyordu. Ve bunu şu anda Merkez Bankamızın ifadesi ile başarmış durumdayız.

REKLAM Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözeceğiz. İlave adımlar atacağız. Bu adımlar daha çok maliye politikası alanında olacak. Enflasyonu sıkı maliye ve para politikası ile indireceğiz, epey mesafe katettik. Sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız. Kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdik. Tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacağız. Maliye politikasındaki sıkılaşmanın amacı dezenflasyona ve TCMB'ye yardımcı olmak. Sıkı maliye politikası kalıcı düşük cari açığı getirecek.