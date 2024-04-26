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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman ateş püskürdü: Ben Türk'üm bana hiçbir şey yapamazsınız! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman ateş püskürdü: Ben Türk'üm bana hiçbir şey yapamazsınız!

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendikleri THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, kendisine söylenen skandal tehdidi mücadele sonunda açıkladı. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:27
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        Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.

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        OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Maccabi Playtika, 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Panathinaikos, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

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        Üçüncü çeyreği de 71-60 önde kapatan Yunan temsilcisi müsabakadan da 95-79 galip ayrıldı.

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        Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, attığı 29 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

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        Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, seride 1-1 eşitliği sağladı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

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        MAÇ SONU ERGİN ATAMAN'A SKANDAL TEHDİT

        Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.

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        "BEN TÜRK'ÜM BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

        OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

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