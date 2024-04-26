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        Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu sorularına yanıt: Herkes kendi hayatında - Magazin haberleri

        Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu sorularına yanıt: Herkes kendi hayatında

        Mert Yazıcıoğlu, yaklaşık dört yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmış ardından eski sevgilisinin arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra Deniz ile ilişkisini de sonlandıran Yazıcıoğlu, katıldığı bir törende Saraçoğlu'na ihanet ettiği yönündeki iddiaların sorulması karşısında gerginlik yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:31
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nişantaşı'ndaki Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirilen Mimar Sinan Ödül Töreni'ne katılan ünlüler arasında Mert Yazıcıoğlu da vardı. Oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        Afra Saraçoğlu ile yaklaşık dört yıl süren birlikteliğini sonlandırıp, sonrasında gönlünü eksi sevgilisinin arkadaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmış fakat ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'na ihanet ettiği yönündeki iddiaların sorulması karşısında gerildi.

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        "AYNI ŞEYLERİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

        Mert Yazıcıoğlu; "Çok vakit geçti ilişki üzerinden. Artık herkes kendi hayatında. Üstünden iki sene geçmiş. Dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşmaya gerek yok" dedi.

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        Afra Saraçoğlu da Mert Yazıcıoğlu ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin birlikteliği hâlâ sürüyor.

        #mert yazıcıoğlu
        #Afra Saraçoğlu
        #Dilan Çiçek Deniz
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