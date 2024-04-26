Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu sorularına yanıt: Herkes kendi hayatında
Mert Yazıcıoğlu, yaklaşık dört yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmış ardından eski sevgilisinin arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra Deniz ile ilişkisini de sonlandıran Yazıcıoğlu, katıldığı bir törende Saraçoğlu'na ihanet ettiği yönündeki iddiaların sorulması karşısında gerginlik yaşadı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nişantaşı'ndaki Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirilen Mimar Sinan Ödül Töreni'ne katılan ünlüler arasında Mert Yazıcıoğlu da vardı. Oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Afra Saraçoğlu ile yaklaşık dört yıl süren birlikteliğini sonlandırıp, sonrasında gönlünü eksi sevgilisinin arkadaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmış fakat ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'na ihanet ettiği yönündeki iddiaların sorulması karşısında gerildi.
"AYNI ŞEYLERİ KONUŞMAYA GEREK YOK"
Mert Yazıcıoğlu; "Çok vakit geçti ilişki üzerinden. Artık herkes kendi hayatında. Üstünden iki sene geçmiş. Dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşmaya gerek yok" dedi.