Dehşet anı kamerada! 2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!

İstanbul'da olay, 28 Mart Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çekmeköy istikametine seyir halinde olan otomobilin, trafik ışıklarında başka bir otomobil tarafından önü kesildi.

OTOMATİK SİLAHLARLA TARADILAR DHA'da yer alan habere göre otomobilden inen 2 kişi uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI Saldırı sonucu 2 kişi yararlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.