"BİZİ BİLEN BİLİR"

Kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci ile 2023'te boşanan Bülent Şakrak, ardından gönlünü Esra Akpınar'a kaptırmıştı. Şakrak, gazetecilerin, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap verdi.