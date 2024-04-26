Bülent Şakrak yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilk kez görüntülendi: Bizi bilen bilir
Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra gönlünü Esra Akpınar'a kaptıran Bülent Şakrak, yeni sevgilisiyle ilk kez Etiler'de görüntülendi. Şakrak, gazetecilerin, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Şakrak, bir süredir aşk yaşadığı Esra Akpınar ile ilk kez yan yana Etiler'de görüntülendi.
Etiler'deki bir mekâna giden Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'a arkadaşları eşlik etti.
"BİZİ BİLEN BİLİR"
Kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci ile 2023'te boşanan Bülent Şakrak, ardından gönlünü Esra Akpınar'a kaptırmıştı. Şakrak, gazetecilerin, "Ceyda Düvenci ile ayrılığınızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia edildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" şeklinde cevap verdi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Bülent Şakrak, ardından birlikteliğiyle ilgili soruları ise "Her şey yolunda, iyi akşamlar diliyorum" sözleriyle cevapladı.
BİR OĞULLARI VAR
Öte yandan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 - 2023 arasında evli kalmıştı. İkilinin, Ali adında bir oğlu bulunuyor.