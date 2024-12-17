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        Haberler Dünya Ukrayna suikasti üstlendi | Dış Haberler

        Ukrayna, Rus komutan İgor Kirillov'a düzenlenen suikastı üstlendi

        Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov 17 Aralık sabahı bir binadan çıktığı sırada binanın yanında bulunan bir scooter'a eklenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu öldü. Suikast Ukrayna tarafından üstlenildi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, "Suikast emrini verenlerin yok edilmesi için bütün yöntemlerin kullanması gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 21:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:33
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        Ukrayna suikastı üstlendi
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        Rusya sabaha İgor Kirillov suikasti ile uyandı. Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, bir binadan ayrıldığı sırada binanın yanında bulunan scooter'ın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Düzenlenen suikastı Ukrayna üstlenirken Rusya tarafından intikam söylemleri yükselmeye başladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, "Suikast emrini verenlerin yok edilmesi için bütün yöntemlerin kullanması gerekiyor" diyerek Ukrayna Devlet Yetkililerini hedef aldı.

        Medvedev "Rus taarruzunu durdurmak ve ulusumuzu yıldırmak amacıyla yapılan bu tip saldırılar başarısız olmaya mahkumdur. Banderit Nazilerini ve özellikle de üst düzey liderlerini belli cezalar bekliyor." dedi.

        Medvedev'in kullandığı Banderit kelimesi ise aşırı sağcı ukraynalı milliyetçi bir grubu işaret ediyor. Grup ise ismini Ukraynalı aşırı sağcı Stephan Bandera'dan almaktadır.

        Medvedev konuşmasını "Banderit rejimi kendisini bu tip saldırılarla ayakta tutmaya ve Batılı patronlarına mesaj vermek amacıyla düzenliyor." diyerek tamamladı.

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