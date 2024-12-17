Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var! Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ı hedef alan flaş bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın yaptığı "TFF ile düşmanız" açıklamasına göndermede bulunan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor mücadelesinin hakem kararlarına yer vererek, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadesini kullandı.

Habertürk Giriş: 17.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:12 facebook

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