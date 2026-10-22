UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar 45. dakikada Wilfred Ndidi ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51. dakikada Yeremy Pino ile eşitliği yakalarken, 55. dakikada ise Jean-Philippe Mateta'yla 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ta 73. dakikada Junior Olaitan sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 2-2.

Ayrıca Crystal Palace'ın Jean-Philippe Mateta ile 6. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MIRETTI SAKATLANDI, ÜMİT AKDAĞ KIZARDI

Beşiktaş'ta Fabio Miretti, 39. dakikada sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bıraktı. Ümit Akdağ ise 78. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

REKLAM

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 7 puana yükseldi ve namağlup serisini sürdürdü. Crystal Palace ise 4 puana ulaştı.

Ligin 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Celtic'e konuk olacak. Crystal Palace ise sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Crystal Palace, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kayarak vuruşunu yapan Pino, meşin yuvarlağı kaleci Nübel'in sağından ağlara gönderdi: 1-1.

55. dakikada İngiliz ekibi öne geçti. Beşiktaş'ta sağ çizgideki Djalo'nun geri pasında araya giren Mateta'nın ceza sahası sol çaprazından dar açıdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in üzerinden filelere gitti: 1-2.

73. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayının önünde iki rakibinden kurtaran Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.