Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Crystal Palace ile berabere kalan Beşiktaş'ta kale düştü!

        Crystal Palace ile berabere kalan Beşiktaş'ta kale düştü!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı evinde konuk eden Beşiktaş, zorlu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ilk kez evinde puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, sezon başında kalesinde gol görmezken şimdi ise kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, geçen sezonu Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı.

        2

        Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Beşiktaş karşısında İngiliz ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. 5 dakika içinde 2 gol bularak skoru lehine çeviren Crystal Palace'ın üstünlüğü 73. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle sona erdi.

        3

        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş ise bu sonucun ardından puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise puanını 4'e yükseltti.

        4

        TÜPRAŞ'TA BU SEZON İLK KEZ TAKILDI

        Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı. Dolmabahçe'de daha önce oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda aldığı ilk beraberlik oldu.

        5

        BEŞİKTAŞ'TA KALE DÜŞTÜ

        Crystal Palace maçında 2 gol yiyen Beşiktaş'ın sezon başındaki gol yememe serisi terse döndü. Sezonun ilk 6 maçlık periyodunda kalesini gole kapatan ve tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, son 6 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.

        6

        Gol yemediği son maçta Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra oynanan Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace müsabakalarında kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş üst üste gol yediği 6 maçlık bu periyotta 3 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

        7

        OLAITAN'DAN KRİTİK SİFTAH

        Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer alan Junior Olaitan bu sezonki ilk golünü kaydetti. 73. dakikada ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Olaitan, skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda Olaitan'ın kariyerindeki ilk Avrupa golü olarak kayıtlara geçti.

        8

        ÜMİT AKDAĞ DOLMABAHÇE'DEKİ İLK MAÇINDA KIRMIZI GÖRDÜ

        Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, ilk kez siyah-beyazlı formayla taraftarlarının karşısına çıktığı maçta kırmızı kart gördü. İngiliz ekibinin tehlikeli olabilecek atağında Larsen'e sert bir faul yapan siyah-beyazlı oyuncu 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        9

        MIRETTI SAKATLANDI

        Beşiktaş'ta sakat oyuncuların arasına katılan son isim Fabio Miretti oldu. 36. dakikada orta sahada girdiği bir mücadele sonrasında omzundan sakatlanan İtalyan oyuncu karşılaşmaya devam edemedi. Sağlık ekibinin saha içindeki ve saha dışındaki yaptığı değerlendirme sonrası teknik direktör Vincenzo Italiano, Miretti'nin yerine 39. dakikada Salih Özcan'ı oyuna dahil etti.

        10

        DJALO'NUN HATASI GOLLE SONUÇLANDI

        Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Tiago Djalo'nun 55. dakikada yaptığı pas hatası golle sonuçlandı. Sağ taç çizgisine yakın bölgedeki geri pasında topu kapan Mateta sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderdi. İngiliz ekibi bu golle maçta 2-1 öne geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çankırı'da "17. İstiklal Yolu Yürüyüşü"

        Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "17. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.(AA)

        #beşiktaş
        #Crystal Palace
        #UEFA Avrupa Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması