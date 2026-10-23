Crystal Palace ile berabere kalan Beşiktaş'ta kale düştü!

TÜPRAŞ'TA BU SEZON İLK KEZ TAKILDI

Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı. Dolmabahçe'de daha önce oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda aldığı ilk beraberlik oldu.