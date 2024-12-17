Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: Suriye'deki üslerimizle ilgili karar henüz verilmedi Baas Rejiminin yıkılmasının ardından rejimin en büyük destekçilerinden biri olan Rusya'nın Suriye'deki durumunun ne olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili çeşitli haberler yapılırken konuyla ilgili en net açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, Rusya'nın Suriye'yi terk etmeye hazırlandığı iddialarını reddederek "Konuyla ilgili nihai karar verilmedi. Şu an Suriye'yi kontrol eden güçlerle temas hâlindeyiz. Her şey diyaloglar sonucunda belli olacak." dedi.

Habertürk Giriş: 17.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:59 facebook

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