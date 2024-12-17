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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024'te hangi ekonomi en iyi performansı gösterdi? - İş-Yaşam Haberleri

        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı

        The Economist, 37 ülke için beş ekonomik ve finansal göstergeye ilişkin verileri derledi ve her ekonomiyi performansına göre sıraladı. İşte GSYİH , borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve hükümet bütçe açığı verilerine göre hazırlanan listeye göre sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:23
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        1

        Son yılların en yüksek faiz oranları, Orta Doğu'daki savaşlar, ABD, Hindistan gibi önemli ülkelerdeki seçimler... Hepsi dünyadaki ekonomileri şekillendirdi. Kimilerine olumlu, kimilerine ise olumsuz...

        2

        IMF'ye göre küresel GSYH yüzde 3,2 oranında büyüyecek, enflasyon azaldı ve istihdam artışı sağlamlığını koruyor. Hisse senedi piyasaları üst üste ikinci kez yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.

        The Economist, OECD ülkeleri için beş ekonomik ve mali göstergeye (GSYH, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı) ilişkin verileri derledi ve her bir ekonomiyi performansına göre sıraladı. İşte o listeye göre 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri...

        3

        37. ESTONYA

        4

        36. LETONYA

        5

        35. TÜRKİYE

        6

        34. FİNLANDİYA

        7

        33. YENİ ZELANDA

        8

        32. AVUSTURYA

        9

        31. İNGİLTERE

        10

        30. BELÇİKA

        11

        29. SLOVAKYA

        12

        28. POLONYA

        13

        27. MACARİSTAN

        14

        26. FRANSA

        15

        25. JAPONYA

        16

        24. SLOVENYA

        17

        23. ALMANYA

        18

        22. NORVEÇ

        19

        21. AVUSTRALYA

        20

        20. ABD

        21

        19. HOLLANDA

        22

        18. ÇEKYA

        23

        16. PORTEKİZ

        24

        16. MEKSİKA

        25

        15. LÜKSEMBURG

        26

        14. İZLANDA

        27

        13. İSVEÇ

        28

        12. KANADA

        29

        11. ŞİLİ

        30

        10. GÜNEY KORE

        31

        9. İSVİÇRE

        32

        8. LİTVANYA

        33

        6. İSRAİL

        34

        6. KOLOMBİYA

        35

        5. İTALYA

        36

        3. YUNANİSTAN

        37

        3. DANİMARKA

        38

        2. İRLANDA

        39

        1. İSPANYA

        Verilere göre ilk sırada İspanya yer alıyor. Buna göre pandemiden en çok etkilenen ülke, şu anda 2019'un sonundakinden 1,8 milyon daha fazla işe sahip.

        İspanya'da yıllık GSYİH büyümesinin yüzde 3'ü aşması beklenirken yetkililer bankaların ve işletmelerin sağlıklı kârlar elde ettiğini belirtiyor. Ekonomi bakanı Carlos Cuerpo, banka vergisinin "sosyal güvenlik ağını finanse etmek için gelir ürettiğini" ifade etti. Pandemi sırasında turizm dışı hizmet ihracatı ise ilk kez turizm gelirlerini geçti. Tüm bunlarla birlikte seyahat sektörü de patlama yaşıyor ve bu yıl 90 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor ki bu da bir rekor.

        The Economist, İspanya'nın 2024 ekonomik performansını överken kapanışı ise "Avrupa'nın İspanya'dan öğrenecekleri var" notu ile verdi.

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