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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı! | Son dakika haberleri

        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 17 Ağustos'taki Göztepe maçında saldıran Fatih Özkan, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:29
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        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
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        İzmir'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi, akreditasyon kartı sahibi Fatih Özkan'a, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        DHA'nın haberine göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada, deplasman tribününe giremeyen takımının taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geri dönerken Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan tarafından düşürüldü.

        Akreditasyon kartı sahibi Özkan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Özkan’a ev hapsi verildi.

        Fatih Özkan hakkında İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Özkan duruşmadaki savunmasında, "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlar görüntüleri izledi. Amacım kendisini saha dışına çıkarmaktı, orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım kendisini yaralamak değildi" dedi.

        CEZA ERTELENMEDİ

        Davanın 2'nci duruşması dün görüldü. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Özkan'ın 'Basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Fatih Özkan, "Takdir mahkemenindir" dedi.

        Kararını açıklayan hakim, Özkan'a, Yıldırım Ali Koç'a yönelik 'Basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, suçu spor alanında işlediği için 9 aya çıkarıldı. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini sanığın lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul eden hakim, Özkan'ı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat hasıl olmadığından kararda erteleme ve para cezasına çevirme yoluna gitmedi. Bunların yanı sıra 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizlik Yasası sebebiyle Özkan'a, taraftarı olduğu Göztepe futbol takımının spor müsabakalarını bir yıl süreyle statta seyretme yasağı da verildi.

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        #son dakika
        #Ali Koç
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