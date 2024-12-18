AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı

Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki üslerinin ne olacağına dair birçok farklı görüş belirtildi. Son yorum, AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan geldi.

Kallas "Suriye'ye ait olmalı ve Suriye halkını tüm çeşitliliğiyle yansıtmalıdır. Bu çok, çok önemli. Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı" diyerek Rusya'ya karşı net tavır aldı. İran Suriye'deki varlığını büyük oran sonlandırırken Rusya Suriye'deki varlığını korumaya devam ediyor.