Cesaretin ve yaşamın sınandığı yolculuklar: Sürücülere meydan okuyan dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
Dünyanın farklı coğrafyalarında sürücülere hem görsel şölen hem de ölümcül tehlike sunan yollar var. Bazıları dağların zirvelerinde, bazıları ise okyanus kıyılarında uzanıyor. Adrenalin tutkunları için bu yollar, cesaretin sınandığı yerler. İşte dünyanın en tehlikeli 10 yolu!
Seyahat etmek, yeni yollar keşfetmek demektir. Ancak bazı yollar var ki, onları geçmek cesaret ve yetenek gerektiriyor. Keskin virajlar, dar yollar ve uçurumlar… Dünya genelinde sürücülere meydan okuyan bu yollardan 10’unu sizin için derledik!
10. STELVIO GEÇİDİ - İTALYA
Stelvio Geçidi, İtalya Alplerinde birçok mil boyunca zikzaklar çizerek alçalır. 2008’de Top Gear tarafından en iyi sürüş yolu seçilen bu geçit, toplamda 48 keskin viraja sahiptir. Listemizdeki en tehlikeli yol olmayabilir, ancak en dolambaçlı olanı olduğu kesin. Büyüleyici Alp manzaralarına dalmak yerine dikkatinizi yolda tutmak hayati önem taşır.
9. SİÇUAN-TİBET KARAYOLU - ÇİN
Çin’in Çengdu kentinde başlayıp Tibet’in Lhasa şehrinde sona eren bu yol, yaklaşık 15 gün sürebilir. Bu ölüm kapanını aşmayı göze alan sürücüler, bölgenin görkemli zirveleri ve eşsiz manzaralarıyla ödüllendirilecek. Ancak dikkatli olun, bu yüksek rakımlı yol, heyelanlar ve kaya düşmeleriyle ünlüdür ve bir hata ölümle sonuçlanabilir.
8. ATLANTİK YOLU - NORVEÇ
2006 yılında Guardian tarafından “dünyanın en iyi sürüş yolu” seçilen Atlantik Yolu, aynı zamanda Storseisundet Köprüsü’ne de ev sahipliği yapar. Bu köprü, gökyüzüne uzanan bir rampa gibi görünür. Norveç Denizi’nin vahşi dalgaları fırtınalı havalarda yola çarpar ve yolu bir eğlence parkuruna çevirir. Kendinizi hazırlayın, bu yol tam bir roller coaster deneyimi!
7. ZOJİLA GEÇİDİ - HİNDİSTAN
Hindistan’da Ladakh ile Keşmir’i birbirine bağlayan bu geçit, özellikle kış aylarında tehlikeli koşullar nedeniyle kapanır. Yaz aylarında bile dar yollar, dik yamaçlar ve bariyerlerin olmaması sürücüler için büyük risk oluşturur. Geçit boyunca devrilmiş otobüsler, kazalı araçlar ve hayvanlarla karşılaşmak sıradan bir manzara haline gelmiştir.
6. SİBİRYA YOLU (YAKUTSK) - RUSYA
Sibirya’nın içinden geçen bu asfaltlanmamış yol, yılın on ayında buz gibi soğuklarla ünlüdür. Yaz aylarında ise yol çamur deryasına dönüşür ve araçları yutar. Bu yol, dünyanın en soğuk noktası olan Yakutsk’a ulaşmanın tek yoludur. İzole bir bölge olması nedeniyle hayatta kalma malzemeleri taşımak şarttır.
5. NORTH YUNGAS YOLU - BOLİVYA
Ölüm Yolu olarak bilinen North Yungas Yolu’nda her yıl 200-300 kişi hayatını kaybeder. Genişliği tek bir araçlık olan bu yol, korkutucu yüksekliklerden geçer ve koruma bariyerleri yoktur. Şiddetli yağmur, sis ve toprak kaymaları ise sürüşü daha da riskli hale getirir. Neyse ki bu yol için yeni bir alternatif güzergah yapılmıştır.
4. SKIPPERS CANYON YOLU - YENİ ZELANDA
Skippers Canyon Yolu, 140 yıl önce madenciler tarafından el işçiliğiyle oyulmuştur. Bu yol o kadar tehlikelidir ki sigorta şirketleri bu yolda yapılan kazaları kapsamaz. Dar ve çakıllı yolları, yüksek irtifa ve keskin virajlarıyla sürüş yeteneklerinizi test eder.
3. FAIRY MEADOWS YOLU - PAKİSTAN
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yer alan bu yol, dar ve stabilize bir yapıya sahiptir. Yüksek irtifa, keskin dönüşler ve bariyerlerin olmaması sürücüler için büyük risk oluşturur. Görsel açıdan muhteşem bir yer olsa da araçların uçurumdan düşme tehlikesi her an vardır.
2. KEYLONG KISHTWAR YOLU - HİNDİSTAN
Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan bu yol, dik uçurumları ve rüzgarlı yapısıyla ünlüdür. Yağışlı günlerde yol kayganlaşır ve geçişler daha da zorlaşır. Muhteşem dağ manzaraları eşliğinde sürüş yapmak istiyorsanız cesaretinizi toplamanız gerekecek.
Fotoğraf: YouTube
1. BAYBURT D915 YOLU - TÜRKİYE
Bayburt şehrinde bulunan D915 Yolu, dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiştir. 29 keskin virajı ve koruma bariyerlerinin olmaması sürücüleri ciddi bir riskle karşı karşıya bırakır. Kış aylarında kar fırtınaları ve çığlar nedeniyle yolun bazı bölümleri kapalıdır.