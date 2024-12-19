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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Gençlebirliği'ne konuk olan Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Lacivert-beyazlılara turu getiren golü Emirhan Yiğit kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:56
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        Kasımpaşa kupada tek golle turladı!
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        Süper Lig'de 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 5. tur maçında konuk olduğu 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

        Rakibi karşısında mücadeleye genç ve yedek isimlerle çıkan Kasımpaşa, 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Yiğit'in 8. dakikada attığı golle tur biletini cebine koydu.

        Kasımpaşa'nın grup aşamasındaki rakipleri 20 Aralık Cuma (yarın) çekilecek kuranın ardından belli olacak.

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