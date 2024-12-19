Ferdi Tayfur'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ben çok iyiyim
Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen Ferdi Tayfur, açıklamada bulunarak sevenlerine sağlığının çok iyi olduğunu bildirdi; "Ben çok iyiyim"
Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisine devam ediliyor.
Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan Ferdi Tayfur'un hastanedeki gözetimi sürüyor.
Sağlık durumu hakkında soruları yanıtlayan Ferdi Tayfur; "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat çektim, her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim," diyerek doktorlarına ve kendisini iyileştirenlere teşekkür etti.