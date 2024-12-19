Ferdi Tayfur'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ben çok iyiyim

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisine devam ediliyor.

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Sağlık durumu hakkında soruları yanıtlayan Ferdi Tayfur; "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat çektim, her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim," diyerek doktorlarına ve kendisini iyileştirenlere teşekkür etti.