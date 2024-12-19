ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk

Fed'in 2025 yılı için faiz indirim beklentisini 4'ten 2 sefere düşürmesi ABD borsalarında düşüşe yol açtı. Dow Jones günü yüzde 2.58'lik düşüşle 42 bin 327 puandan kapattı. Böylece ağustos ayından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.

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Çarşamba kapanışıyla beraber bunun yanında 1974 yılından bu yana ilk kez Dow Jones 10 gün üst üste günlük kayıp yaşadı. Söz konusu 10 işlem gününde toplam düşüş yüzde 5.9'a ulaştı.