Fed yılın son faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılının son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı.

Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puan ve geçen ayki 25 baz puanlık indirimin ardından 3 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.

FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki riskleri genel olarak dengede değerlendirdiği belirtilen karar metninde "Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, iki hedefiyle ilgili her yönden risk faktörüne de dikkat ediyor" denildi.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Fed yetkililerinin bunun yanında enflasyon beklentilerinde de eylül ayına göre yükselişler yaşandı. Buna göre 2024 için enflasyon beklentisi yüzde 2.3'ten yüzde 2.4'e, 2025 için beklenti yüzde 2.1'den yüzde 2.5'e, 2026 için ise yüzde 2'den 2.1'e çıktı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2.6'dan yüzde 2.8'e, 2025 için yüzde 2.2'den yüzde 2.5'e, 2026 için yüzde 2'den yüzde 2.2'ye çıkarıldı, 2027 için yüzde 2 olarak kaldı.

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Eylül ayında 2024 için büyüme beklentisi yüzde 2 iken bugün yayımlanan projeksiyonlarda yüzde 2.5'e revize edildi. 2025 büyüme beklentisi de yüzde 2'den yüzde 2.1'e çekildi. Bununla beraber işsizlik öngörüsü ise 2024 için yüzde 4.4'ten yüzde 4.2'ye, 2025 için ise yüzde 4.4'ten yüzde 4.3'e geriledi.