Ben hiç kin tutmuyorum. Bu bende kıskançlık değil, başkası adına utanç, tiksinti yaratıyor... Seni gören, yorum yapan ve konuşan yüzde 99,9 kişide olduğu gibi...



20 yaşında, uyuşturucu bağımlısı, alkolik, cahil, silah taşıyan, hüküm giymiş bir mahkumla sevgili olduğun için nasıl kin tutabilirim ki? Daha devam etmemi ister misin?



Çocukların adına, benim kızlarım adına ve onlara her zaman verdiğimiz aile imajı adına senin adına utanıyorum.