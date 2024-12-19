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        Haberler Dünya Sığınma sürecinde yeni kriz: Esma Esad boşanmak istiyor | Dış Haberler

        Sığınma sürecinde yeni kriz: Esma Esad boşanmak istiyor

        Suriye devrik lideri Beşşar Esad ve ailesi, Şam'ın düşmesinin ardından kaçtıkları Rusya'da, yeni bir krizle karşı karşıya. Beşşar Esad'ın 24 yıllık eşi Esma Esad, eşine boşanma davası açıyor. Esma Esad'ın Moskova'daki yaşam koşullarını beğenmeyerek Londra'ya gitmek istediği belirtiliyor.

        Giriş: 19.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:34
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        Esma Esad boşanıyor
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        Esma Esad, Rusya’ya ulaştıktan sonra, Moskova’daki yaşam koşullarından memnuniyetsizliğini dile getirerek Londra’ya gitmek için bir boşanma talebinde bulundu.

        Bu amaçla Rus mahkemesine başvuran Esma Esad, Moskova’dan ayrılabilmek için özel izin talep etti. Ancak bu başvuru şu anda Rus makamlarınca değerlendirme aşamasında ve sonuç henüz netleşmedi.

        Beşşar Esad’ın sığınma talebi kabul edilmiş olsa da, Rusya’daki yetkili makamlar tarafından sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu belirtiliyor. Esad’ın Moskova’yı terk etmesi veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunması kesinlikle yasaklandı.

        Bu kısıtlamalar Esad’ın hareket alanını ciddi şekilde daraltıyor.

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        Beşşar Esad’ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu. Bu durum, Esad ailesinin maddi gücünü ve gelecekteki etkisini sınırlamak adına alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

        Karar, Esad’ın hareketlerini tamamen Rusya’nın kontrolüne bırakıyor.

        Beşşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ise sığınma talebi konusunda henüz onay alamadı. Başvurusu inceleme sürecindeyken, ailesiyle birlikte ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor. Bu durum, Esad ailesinin içinde bulunduğu siyasi ve kişisel sorunların boyutlarını gözler önüne seriyor.

        Esma Esad’ın Londra’ya gitme isteği kabul edilirse, Esad ailesinin Rusya’daki konumu daha da zayıflayabilir.

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