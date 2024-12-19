19 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz asgari ücreti yüzde 45 enflasyon oranı üzerine yüzde 10 refah payı eklenerek yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret önerimiz 29 bin 583 liradır

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi ve Filistin ile Lübnan'daki durumu ele alacak özel oturum için Mısır'a gitti. Zirve açılışında küresel kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesi bekleniyor

* Narin Güran davasında yargılanan amca Salim Güran'ın telefonundaki adım sayar uygulamasının detayları dava dosyasına girdi. Salim Güran'ın cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı belirlendi

* Kenan Yıldız zirveye çıktı: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!

* Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında açıklama: Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok

* MEB yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendirecek