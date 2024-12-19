İsmail Yüksek'e Fransız talip!
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını, milli yıldıza Ligue 1 devinin talip olduğunu yazdı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bu sezon zaman zaman yedek kalan 25 yaşındaki orta saha, buna rağmen Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Son olarak Fransız basını, İsmail için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.
MARSİLYA İSTİYOR
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın İsmail Yüksek ile ilgilendiği belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre; Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, ara transfer döneminde çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor.
Marsilya yönetimi bu rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, orta saha adaylarından birinin de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.
25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in adı geçtiğimiz aylarda da Portekiz'den Benfica ile anılmıştı.
Fenerbahçe'de bu sezon 19 maçta süre bulan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.