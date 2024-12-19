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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yangın 3 ayrı noktada çıkmış! Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yangın 3 ayrı noktada çıkmış! Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!

        Konya'da Zeki ve Aynur Özbay çiftinin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği ev yangınında insanın kanını donduran bir şüphe ortaya çıktı. Buna göre alevlerin 3 ayrı noktada çıktığı ve kundaklama üzerinde durulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:41 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:42
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        Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!
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        Konya'da Zeki Özbay (62) ile eşi Aynur Özbay (57) çiftinin öldüğü yangının 3 noktada aynı anda çıktığı belirlendi.

        DHA'nın haberine göre kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        SABAHA KARŞI YAŞANDI

        Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde oturan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin bağ evinde, dün saat 02.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bağ evi, ahır ve samanlıktaki alevler söndürüldü.

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        EVİ, AHIR VE SAMANLIKTA ÇIKTI

        Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Özbay çiftinin cenazeleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede; yangının ev, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığı belirlendi.

        Bunun üzerine kundaklama şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Geniş çaplı soruşturma sürerken, çiftin cenazesi bugün kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

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