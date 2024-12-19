Yangın 3 ayrı noktada çıkmış! Evli çiftin öldüğü dehşette kan donduran şüphe!

Konya'da Zeki Özbay (62) ile eşi Aynur Özbay (57) çiftinin öldüğü yangının 3 noktada aynı anda çıktığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazeleri toprağa verildi.

SABAHA KARŞI YAŞANDI

Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde oturan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin bağ evinde, dün saat 02.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bağ evi, ahır ve samanlıktaki alevler söndürüldü.