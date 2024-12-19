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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Fatih Terim'i geçti! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Fatih Terim'i geçti!

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un performansı göz kamaştırıyor. Sarı-kırmızılılarda çıktığı 15 büyük maçta 11 galibiyet alan Buruk, sadece iki yenilgi yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı G.Saray'da önceki teknik direktörleri de ikiye katlarken, Fatih Terim'in damga vurduğu 1996-2000 arasını da geçti.

        Giriş: 19.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:44
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        Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un performansı da göz kamaştırıyor.

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        Son süreçte birçok eksikle mücadele etmesine rağmen namağlup serinin yanı sıra Buruk'un büyük maç performansı da alkış topluyor.

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        Galatasaray'ın başında ligde 15 büyük maça çıkan Buruk, bunların 11'inden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 2 beraberlik elde eden Buruk sadece 2 yenilgi aldı.

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        Galatasaray, 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez bir yarıda oynadığı tüm derbileri kazanırken Okan Buruk da yüzde 73'lük galibiyet oranı yakaladı.

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        Buruk bu alanda Galatasaray'da kendisinden önceki dönemi de ikiye katladı. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk'tan önce oynadığı son 15 büyük maçta sadece 5 galibiyet alabildi.

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        Söz konusu süreçte 6 yenilgi alan sarı-kırmızılılar bu maçların dördünden ise beraberlikle ayrıldı.

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        Galatasaray Okan Buruk'tan önce Trabzonspor'a karşı 5 maçta 2 mağlubiyet 2 beraberlik alırken bordo-mavilileri sadece bir kez yenebildi

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        Sarı-kırmızılılar Okan Buruk'tan önce Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet 2 mağlubiyet alırken sarı-lacivertlilerle bir kez berabere kaldı.

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        Galatasaray yine Okan Buruk'tan önce Beşiktaş'la oynadığı derbilerin ikisini kazanıp ikisini kaybederken 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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        Buruk hem futbolculuk hem de teknik direktörlüğünde de etkileri olan Fatih Terim'i de geride bırakmış durumda...

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        Galatasaray ligi domine ettiği 1996-2000 yılları arasında Fatih Terim yönetiminde büyük maç performansında istediği gibi başlayamamıştı.

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        Fatih Terim ilk 15 büyük maçın yedisinden mağlubiyetle ayrıldı.

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        Sarı-kırmızılılar Terim ile söz konusu süreçte 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

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