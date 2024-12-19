Okan Buruk, Fatih Terim'i geçti!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un performansı göz kamaştırıyor. Sarı-kırmızılılarda çıktığı 15 büyük maçta 11 galibiyet alan Buruk, sadece iki yenilgi yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı G.Saray'da önceki teknik direktörleri de ikiye katlarken, Fatih Terim'in damga vurduğu 1996-2000 arasını da geçti.
Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un performansı da göz kamaştırıyor.
Son süreçte birçok eksikle mücadele etmesine rağmen namağlup serinin yanı sıra Buruk'un büyük maç performansı da alkış topluyor.
Galatasaray'ın başında ligde 15 büyük maça çıkan Buruk, bunların 11'inden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 2 beraberlik elde eden Buruk sadece 2 yenilgi aldı.
Galatasaray, 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez bir yarıda oynadığı tüm derbileri kazanırken Okan Buruk da yüzde 73'lük galibiyet oranı yakaladı.
Buruk bu alanda Galatasaray'da kendisinden önceki dönemi de ikiye katladı. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk'tan önce oynadığı son 15 büyük maçta sadece 5 galibiyet alabildi.
Söz konusu süreçte 6 yenilgi alan sarı-kırmızılılar bu maçların dördünden ise beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray Okan Buruk'tan önce Trabzonspor'a karşı 5 maçta 2 mağlubiyet 2 beraberlik alırken bordo-mavilileri sadece bir kez yenebildi
Sarı-kırmızılılar Okan Buruk'tan önce Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet 2 mağlubiyet alırken sarı-lacivertlilerle bir kez berabere kaldı.
Galatasaray yine Okan Buruk'tan önce Beşiktaş'la oynadığı derbilerin ikisini kazanıp ikisini kaybederken 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Buruk hem futbolculuk hem de teknik direktörlüğünde de etkileri olan Fatih Terim'i de geride bırakmış durumda...
Galatasaray ligi domine ettiği 1996-2000 yılları arasında Fatih Terim yönetiminde büyük maç performansında istediği gibi başlayamamıştı.
Fatih Terim ilk 15 büyük maçın yedisinden mağlubiyetle ayrıldı.