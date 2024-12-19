'Sit alanı' şikayetinin ardından Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

DHA'nın haberine göre panonun, '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' içinde yapıldığı belirlendi.

ABB, Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

REKLAM PROJEDE YER ALMADIĞI KAYDEDİLDİ Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi. Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi.