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        Haberler Gündem Güncel 'Sit alanı' şikayetinin ardından Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı | Son dakika haberleri

        'Sit alanı' şikayetinin ardından Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgenin '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' olduğu gerekçesiyle inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:10
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        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre panonun, '1'inci Derece Doğal Sit Alanı' içinde yapıldığı belirlendi.

        ABB, Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

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        PROJEDE YER ALMADIĞI KAYDEDİLDİ

        Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi. Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi.

        Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

        Durumla ilgili Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun toplanacağı öğrenildi. ABB, bakanlığın incelemesi ile ilgili açıklama yapmadı.

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