İspanya'daki cinayeti Google Maps görüntüsü çözdü

İspanya'nın kuzeyindeki bir kasabada işlenen cinayet, Google Maps'in kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı. Polis, bir adamın arabasının bagajına büyük beyaz bir plastik torba koyduğu anların görüntüsünün, işlenen cinayet vakasının çözülmesine yardımcı olduğunu söyledi.

BBC'nin haberinde kaydedilen görüntülerin, kurbanın cansız bedeninin taşındığı an olduğu iddia edildi.

Google Street View, dünyanın dört bir yanındaki sokakların kameralarla donatılmış araçlar tarafından görüntülenmesini sağlıyor. İKİ KİŞİ TUTUKLANDI İspanya'nın Soria eyaletinde 33 yaşındaki Küba kökenli bir adamın 2023 yılının sonlarında ortadan kaybolmasına karıştıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı. REKLAM Şüpheliler, geçen hafta parçalanmış halde bir mezarlıkta bulunan bir adamın ölümünden sorumlu olmakla suçlanıyor.