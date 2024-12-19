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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dybala'nın menajerinden Roma'ya rest: Karar verin! - Galatasaray Haberleri

        Dybala'nın menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!

        UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ara transfer için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Paulo Dybala'nın menajeri, Roma'ya rest çekerken; İtalyan basını G.Saray'ın teklifini duyurdu.

        Giriş: 19.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:27
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        Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde de bileği bükülmedi.

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        11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile oynanan maçta Dybala'nın menajerini statta ağırlamıştı.

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        Roma'da 4 milyon Euro maaş kazanan Arjantinli yıldız, 7 maça çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak ve maaşı da 7 milyon Euro'ya yükselecek. Ayrıca 2 milyon Euro da bonus maddesi bulunacak.

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        G.Saray'ın bu hamlesi çok konuşulurken, İtalyan basını da sarı-kırmızılıların teklifini duyurdu.

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        CORRIERE DELLO SPORT: NOVEL'DEN ROMA'YA REST!

        Corriere Dello Sport, Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in Türkiye'den döndüğünü ve Galatasaray'dan önemli bir teklif aldığını açıkladı.

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        Haberde Dybala'nın çıkış maddesinin 12 milyon Euro olduğu ve bu bedelin 1-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacağı kaydedildi.

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        Novel'in ayrıca Roma yönetimine 6 ay beklemek istemediklerini ve karar vermeleri gerektiğini söyleyerek rest çektiği ifade edildi.

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        31 yaşındaki yıldızın eşi Oriana Sabatini'nin Türkiye'de yaşamak isteyip istemediğinin belirsizliğini koruduğu, İtalya ve Arjantin'de işleri olduğu aktarıldı.

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        Ayrıca Roma'nın G.Saray'ın teklifine kayıtsız kaldığı kaydedilirken, sarı-kırmızılıların bu transferi bonservis bedeli ödemeden halletmek istediği belirtildi.

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        LA GAZZETTA DELLO SPORT: SENELİK 10 MİLYON EURO!

        La Gazzette Dello Sport'un haberine göre ise; Dybala'nın menajeri Novel'in Galatasaray'dan 10 milyon Euro maaş karşılığında 2.5 yıllık sözleşme teklifi aldığı kaydedildi.

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        Bu transferde Mauro Icardi'nin de vatandaşıyla temasta olduğu, Galatasaray'ın yıldız ismin peşini bırakmadığı haberin detaylarında yer aldı.

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        CORRIERE DELLA SERA: BELEŞE GÖNDERMEK İSTEMİYOR

        Ayrıca Corriere della Sera ise Friedkin ailesinin Roma'ya 1 milyar Euro yatırım yaptığı, yeni stadyum için belediye başkanından söz aldığı ve bu yüzden Dybala'yı bonservissiz bir şekilde göndermeye sıcak bakmadığını yazdı.

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        31 yaşındaki Arjantinli yıldız bu sezon Roma'da 18 maçta 965 dakika forma giydi ve 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

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