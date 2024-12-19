Dybala'nın menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ara transfer için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Paulo Dybala'nın menajeri, Roma'ya rest çekerken; İtalyan basını G.Saray'ın teklifini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde de bileği bükülmedi.
11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile oynanan maçta Dybala'nın menajerini statta ağırlamıştı.
Roma'da 4 milyon Euro maaş kazanan Arjantinli yıldız, 7 maça çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak ve maaşı da 7 milyon Euro'ya yükselecek. Ayrıca 2 milyon Euro da bonus maddesi bulunacak.
G.Saray'ın bu hamlesi çok konuşulurken, İtalyan basını da sarı-kırmızılıların teklifini duyurdu.
CORRIERE DELLO SPORT: NOVEL'DEN ROMA'YA REST!
Corriere Dello Sport, Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in Türkiye'den döndüğünü ve Galatasaray'dan önemli bir teklif aldığını açıkladı.
Haberde Dybala'nın çıkış maddesinin 12 milyon Euro olduğu ve bu bedelin 1-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacağı kaydedildi.
Novel'in ayrıca Roma yönetimine 6 ay beklemek istemediklerini ve karar vermeleri gerektiğini söyleyerek rest çektiği ifade edildi.
31 yaşındaki yıldızın eşi Oriana Sabatini'nin Türkiye'de yaşamak isteyip istemediğinin belirsizliğini koruduğu, İtalya ve Arjantin'de işleri olduğu aktarıldı.
Ayrıca Roma'nın G.Saray'ın teklifine kayıtsız kaldığı kaydedilirken, sarı-kırmızılıların bu transferi bonservis bedeli ödemeden halletmek istediği belirtildi.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: SENELİK 10 MİLYON EURO!
La Gazzette Dello Sport'un haberine göre ise; Dybala'nın menajeri Novel'in Galatasaray'dan 10 milyon Euro maaş karşılığında 2.5 yıllık sözleşme teklifi aldığı kaydedildi.
Bu transferde Mauro Icardi'nin de vatandaşıyla temasta olduğu, Galatasaray'ın yıldız ismin peşini bırakmadığı haberin detaylarında yer aldı.
CORRIERE DELLA SERA: BELEŞE GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Ayrıca Corriere della Sera ise Friedkin ailesinin Roma'ya 1 milyar Euro yatırım yaptığı, yeni stadyum için belediye başkanından söz aldığı ve bu yüzden Dybala'yı bonservissiz bir şekilde göndermeye sıcak bakmadığını yazdı.