Fenerbahçe, Hermoso'yu listesine ekledi!
Fenerbahçe savunma hattındaki sakatlıklar sonrası harekete geçti. Sarı-Lacivertlilere sezon başında Galatasaray'ın da listesinde olan Mario Hermoso önerildi. Mario Branco'nun İspanyol savunmacıyı listeye eklediği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin’in beklentilerin altında kalan performansı ve Rodrigo Becao’nun sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından solak stoper arayışına yöneldi.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda, oyun kurma yeteneği yüksek bir savunmacıyı kadroya katmak isteyen sportif direktör Mario Branco ve izleme komitesi, geniş kapsamlı bir transfer listesi hazırladı.
Avrupa’dan birçok menajer de Fenerbahçe’ye stoper alternatifleri sunarken, bu isimler arasında en dikkat çeken oyuncu Mario Hermoso oldu.
Sezon başında Galatasaray ile anlaşmaya çok yaklaşan İspanyol stoper, son anda rotasını Roma’ya çevirmişti. Ancak bekleneni veremeyen Roma, ekonomik gerekçelerle kadroda küçülmeye gitme kararı aldı ve Hermoso’yu gözden çıkardı.
Mario Branco’nun, Hermoso’nun Fenerbahçe’ye önerilmesine sıcak baktığı ve oyuncuyu transfer adayları arasına eklediği öğrenildi.
Real Madrid altyapısında yetişen 29 yaşındaki savunmacı, 5 sezon boyunca Atletico Madrid formasıyla La Liga ve Avrupa kupalarında tecrübe kazanmış bir isim.
Stoper pozisyonunun yanı sıra sol bekte de oynayabilen Hermoso, Mourinho’nun aradığı esneklikte bir oyuncu profiline sahip.
Roma, sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Hermoso’yu aynı şekilde serbest bırakmaya sıcak bakıyor.