Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! 12 can kaybı, 309 yaralı var!

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 309 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı, 8'inin ise yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

Yaşamını yitiren yabancı uyrukluların 2'sinin Bangladeş, diğerlerinin ise ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı olduğu açıklandı.

Açıklamada, yaralanan 309 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Tesislerde meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı. Yemen'deki Husilerin son günlerde söz konusu havalimanını tekrar eden saldırılarla hedef aldığı belirtildi.

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Fotoğraf: İHA