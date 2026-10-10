Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Cristiano Ronaldo'ya büyük şok

JORGE JESUS NE DEDİ?

Jorge Jesus, olayla ilgili açıklamasında şunları söylemişti, “Onun kalmasını istiyorum. Bunun bir sonu olduğunu, sonsuza dek sürmeyeceğini biliyor. Ama milli takım kariyerini nasıl isterse öyle bitirmesini isterim. Kararı o verecek. Bunu konuştuk. İlk milli takım davetinde ona 'Sana ihtiyacım var. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var.' demiştim. Şimdi de aynı şey geçerli. Benim için ilk başta bu asla bir sorun değildi. Bir antrenör olarak normal kabul ettiğim bir şeydi. Bana göre Cris, Al Nassr'da oynarsa ve milli takıma dönmek isterse bir sonraki kadroya çağrılacak.”