Kenan Yıldız zirveye çıktı: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın değeri 5 milyon Euro artışla 45 milyon Euro seviyesine çıkarıldı. Yıldız, bu yeni piyasa değeriyle Arda Güler'le aynı değere ulaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ilerleyen yaşı nedeniyle değer kaybetmesinin ardından Kenan Yıldız ve Arda Güler, 45 milyon Euro'luk değerleriyle en değerli Türk futbolcular oldular.
Türk futbolunun 2005 jenerasyonu, uluslararası arenada büyük ses getirmeye devam ediyor. Bu altın jenerasyonun önemli temsilcilerinden biri olan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla hem Serie A’da hem de Türkiye’de büyük beğeni topluyor.
Kenan Yıldız’ın yükselen performansı, piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt verilerine göre genç yıldızın değeri, aralık ayında yapılan güncellemeyle 45 milyon Euro’ya çıktı. Bu artış, onu Türk futbol tarihindeki en değerli oyuncular arasına soktu.
İşte en yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular:
Kenan Yıldız | 45 milyon euro | Juventus | 2024
Arda Güler | 45 milyon euro | Real Madrid | 2024
Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon euro | Inter | 2024
Çağlar Söyüncü | 45 milyon euro | Leicester City | 2021
Arda Turan | 35 milyon euro | Atletico Madrid | 2015
Cengiz Ünder | 35 milyon euro | Roma | 2018
Orkun Kökçü | 35 milyon euro | Feyenoord | 2023