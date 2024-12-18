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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den Arda Güler kararı! Türk hoca istedi - Futbol Haberleri

        Real Madrid'den Arda Güler kararı! Türk hoca istedi

        İspanya La Liga devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli yıldızımız Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 19 yaşındaki futbolcuyu Türk hocanın istediği ve liste başına yazdığı kaydedildi. İşte Real Madrid'in Arda Güler kararı ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 20:07 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:07
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        Bu sezon Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

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        Teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından fazla tercih edilmeyen milli yıldızın, devre arasında ayrılabileceği belirtilmişti.

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        ARDA GÜLER'E DORTMUND KANCASI!

        Son olarak İspanyol basınından Bernabeu Digital, Arda Güler için Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'un teklif sunduğunu duyurdu.

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        Alman temsilcisinin kadrosunu 19 yaşındaki isimle güçlendirmek istediği ve Real Madrid'le sezon sonuna kadar kiralanması konusunda temasa geçtiği kaydedildi.

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        TEKLİF REDDEDİLDİ

        Bundesliga devinin bu teklifinin eflatun-beyazlılar ve Arda Güler cephesinden reddedildiği haberin detaylarında yer aldı.

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        45 milyon Euro değer biçilen Arda Güler, bu sezon 19 maçta 657 dakika süre aldı ve 1 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

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