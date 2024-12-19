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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş toplandı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş toplandı

        Bugün gerçekleşecek asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:43
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        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
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        Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle 09.00'da Başkanlar Kurulu'nu topladı.

        Habertürk Muhabiri Emre Aytekin'in aktardığına göre, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplanan kurulda Türk-İş'e bağlı sendikaların görüşü alındı. Bu görüşlerin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısında komisyona iletilmesi bekleniyor.

        "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, "Her zaman yaptığımız gibi yine asgari ücretin son günlerinde biz Başkanlar Kurulumuzu bugün yapacağız. Bütün genel başkanlarımızın görüşünü alacağız. Ondan sonra 11.30'da gidip asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz. Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Biz kendi aramızda değerlendirme yapacağız" dedi.

        Ağar, toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda, kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna, "O zamana göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

        Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün saat 11.30'da yapacak.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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