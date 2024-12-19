BBC Eskiden Muhammed Colani olarak bilinen HTŞ lideri Ahmed eş-Şera.

Suriye'de Esad yönetimini devirerek Şam'da ve diğer kentlerde kontrolü sağlayan Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera, BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtladı.

Esad yönetiminin devrilmesiyle ülkenin fiili lideri haline gelen Ahmed eş-Şera, önceki bilinen ismiyle Muhammed Colani, mülakat için Şam'da Esad ailesinin yaptırdığı başkanlık sarayını seçti.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını da yapan eş-Şera, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.

Ülkenin savaş yorgunu olduğunu söyleyen HTŞ lideri, Suriye'nin komşuları ya da Batı için bir tehdit olmadığını söyledi.

Heyet Tahrir eş-Şam örgütü, 2016'da El-Kaide içerisinden çıkmış ve birçok ülkenin terör örgütleri listesine eklenmişti.

HTŞ'nin "terörist örgüt" listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan eş-Şera, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını ileri sürdü.

HTŞ şimdi Suriye'deki farklı etnik gruplara ve mezheplere karşı daha ılımlı bir politika izleneceği sinyallerini veriyor.

HTŞ lideri eş-Şera, Jeremy Bowen'ın "Suriye Afganistan'ın bir versiyonuna mı dönüşecek?" sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi.

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Afganistan'ı bir "kabile toplumu" olarak tanımlayan eş-Şera, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti.