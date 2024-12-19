Sosisli, karides ve fıstık... Yemek severlerin savaş alanı! İşte dünyanın en ilginç yemek yeme yarışmaları!
Yemek yemek bir sanat mı, yoksa bir rekabet mi? Dünyanın en çılgın yemek yarışmaları, bu soruya cevap veriyor. Amerika'dan Kanada'ya, hatta İngiltere'nin köylerine kadar uzanan bu etkinliklerde, yemek severler nefes kesen performanslarla yarışıyor!
Yeme yarışması dendiğinde akla sadece çocukluk fuarı anıları gelmesin! Dünyanın dört bir yanında, profesyonel yeme yarışmacıları, çılgın etkinliklerde inanılmaz hızda yemek yiyerek büyük ödüller kazanıyor. Donutlardan Slopper’lara kadar, bu liste dünya çapında en büyük yeme rekabetlerini gözler önüne seriyor!
DONUT YEME ŞAMPİYONASI
Washington, DC’de her yıl Dünya Donut Yeme Şampiyonası düzenleniyor. Yediğimiz bir donutla yetinmeye çalıştığımız bu dünya, profesyonel yeme yarışmacıları için bir rekabet alanı.
2024 yılında James Webb, sadece 8 dakikada tam 70 donut yiyerek rekor kırdı. Birincinin 3.000 doları eve götürdüğü bu yarışma, donut severler için tam bir cennet!
BÜYÜK ORTA BATI RİB FESTİVALİ
Minnesota’nın Prior Lake bölgesinde her yıl düzenlenen bu festivalde çıtır çıtır kaburgalar yarışır! Yarışmacılar, 12 dakika boyunca mümkün olan en fazla kaburga kemiğini sıyırmak için mücadele eder.
2023’te, Miki Sudo tam 5,2 pound kaburga yiyerek şampiyon oldu. Üstelik festivalde tüm ziyaretçiler için özel olarak hazırlanan ızgara kaburgalar ve çeşitli konserler de mevcut.
DÜNYA SLOPPER YEME ŞAMPİYONASI
Colorado’ya özgü bir lezzet olan Slopper, üzerine çemen sosu dökülmüş nefis bir cheeseburger.
Colorado Eyalet Fuarı’nda düzenlenen bu yarışma, sadece 8 dakikada mümkün olan en fazla Slopper’ı yemeyi hedefliyor. Geçen yılın kazananı, 32 Slopper yiyerek şampiyon oldu ve 2.000 dolarlık ödülü kazandı!
NATHAN’S HOT DOG YEME ŞAMPİYONASI
Amerika’nın ünlü Hot Dog Yeme Yarışması, her yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde New York, Coney Island'da düzenleniyor. 1916’dan beri süren bu gelenek, yemek yarışmacılığının “Super Bowl”’u olarak kabul edilir. 2024’ün Şampiyonu Patrick Bertoletti, 58 hot dog yiyerek büyük bir zafer kazandı.
BÜYÜK AMERİKAN YABAN MERSİNİ ŞAMPİYONASI
Grand Rapids, Michigan’da düzenlenen bu festivalde, 8 dakika boyunca en çok yaban mersini yiyen yarışmacı 4000 doları eve götürüyor. Meyve severler için benzersiz bir mücadele!