Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği liderlerine, Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatıp uzatmamaya karar vermeden önce yakın müttefiki ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını beklemek istediğini söyledi.

AB liderleri, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Ukrayna'da devam eden savaş başta olmak üzere dış politika, Birliğin savunmasının güçlendirilmesi, genişleme ve göç konularını ele almak üzere yılın son zirvesinde bir araya geldi.

AB, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımlarını her altı ayda bir uzatıyor. Bir sonraki uzatma, Trump'ın yemin etmesinden 11 gün sonra, Ocak ayı sonunda yapılacak.

Bloomberg'e konuşan Orban'a yakın kaynaklara göre, Orban'ın Rusya'ya yönelik yaptırım kararı için ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın beklenmesi istedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatma kararı 27 üye devletin oybirliğiyle sağlanıyor ve bu şimdiye kadar rutin bir karardı. Ancak Trump'ın göreve gelmesiyle Orban'ın ne yönde bir karar vereceği belirsiz. Trump'ın yakın bir müttefiki olan Orban, bu ayın başlarında onunla şahsen görüşmek için Florida'ya gitmişti.

Trump, seçim döneminde çok kez ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğini keseceği yönünde imada bulunmuştu. Biden yönetiminin son haftalarında, ABD ve AB, yaptırımları sıkılaştırmak da dahil olmak üzere, Rusya'ya yönelik baskıyı artırmak için çalışıyor.