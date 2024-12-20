Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderlerine Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatıp uzatmamaya karar vermeden önce yakın müttefiki ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını beklemek istediğini söyledi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 08:10 Güncelleme: 20.12.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği liderlerine, Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatıp uzatmamaya karar vermeden önce yakın müttefiki ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını beklemek istediğini söyledi.

        AB liderleri, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Ukrayna'da devam eden savaş başta olmak üzere dış politika, Birliğin savunmasının güçlendirilmesi, genişleme ve göç konularını ele almak üzere yılın son zirvesinde bir araya geldi.

        Bloomberg'e konuşan Orban'a yakın kaynaklara göre, Orban'ın Rusya'ya yönelik yaptırım kararı için ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın beklenmesi istedi.

        REKLAM

        YAPTIRIMLARI UZATMAK İÇİN OYBİRLİĞİ GEREKİYOR

        AB, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımlarını her altı ayda bir uzatıyor. Bir sonraki uzatma, Trump'ın yemin etmesinden 11 gün sonra, Ocak ayı sonunda yapılacak.

        Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatma kararı 27 üye devletin oybirliğiyle sağlanıyor ve bu şimdiye kadar rutin bir karardı. Ancak Trump'ın göreve gelmesiyle Orban'ın ne yönde bir karar vereceği belirsiz. Trump'ın yakın bir müttefiki olan Orban, bu ayın başlarında onunla şahsen görüşmek için Florida'ya gitmişti.

        Trump, seçim döneminde çok kez ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğini keseceği yönünde imada bulunmuştu. Biden yönetiminin son haftalarında, ABD ve AB, yaptırımları sıkılaştırmak da dahil olmak üzere, Rusya'ya yönelik baskıyı artırmak için çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL