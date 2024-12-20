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        Haberler Yaşam 51. eyalet mi? Amerikalıların komşu ülke Kanada hakkında yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu! Trump'ın Kanada'ya teklifinden How I Met Your Mother'a...

        51. eyalet mi? Trump'ın Kanada'ya teklifinden How I Met Your Mother'a: Amerikalıların komşu ülke Kanada hakkında yaptığı birbirinden eğlenceli espriler!

        Amerikalıların Kanada'yı ti'ye alması genellikle iki ülke arasındaki yakın ilişki, kültürel farklılıklar ve komşuluk esprilerinden kaynaklanır. Bu, dostça bir rekabet ve mizah çerçevesinde olur. İşte Amerikalıların Kanada hakkında yaptığı şakalar ve nedenleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 08:00 Güncelleme: 20.12.2024 - 08:00
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        ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde teklifte bulunmuştu. İki ülke arasındaki bu yakın ilişkiler sadece siyaset sahasında değil gündelik hayattan televizyon programlarına kadar çeşitli noktalarda seyredilebiliyor. Peki Amerika'nın Kanada hakkında yaptığı bu şakaların altında yatan sebep ne? İşte detaylar...

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        HAVA DURUMU VE SOĞUK İKLİM

        Kanada’nın soğuk havası, özellikle uzun kışları ve kar manzaraları, Amerikalılar arasında espri konusu olur. Kanada'nın kuzey kutbuna yakınlığı bu şakalara malzeme sağlar.

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        "Kanada'nın milli sporu nedir? Kış uykusu."

        Soğuk hava ve karla eğlenceli bir ilişkilendirme.

        "Kanada'da hava durumu şöyle: Bugün kar yağacak, yarın da kar yağacak. Önümüzdeki hafta mı? Kar yağacak."

        Kanada'nın soğuk havasına yönelik bir mizah.

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        KANADA STEREOTİPLERİ

        Kanadalıların aşırı nazik ve kibar olduğu algısı sık sık abartılarak şakalara konu edilir. Örneğin, sürekli "sorry" (üzgünüm) dedikleri veya çok fazla şurup (maple syrup) tükettikleri gibi şakalar yapılır.

        5

        "Kanadalılar mı? Onlar sadece kibar Amerikalılar!"

        Kanada'nın nazik halkıyla tanınmasına gönderme.

        "Kanadalılar pizza yerken ne yapar? Tabii ki 'Teşekkürler' der!"

        Kanadalıların her durumda teşekkür etmesiyle ilgili mizah.

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        "Kanada'daki tek doğal afet nedir? Yoğun kar yağışı sırasında markette akçaağaç şurubu bitmesi."

        Akçaağaç şurubunun Kanada’yla özdeşleşmesine vurgu.

        *Akçaağaç şurubu, akçaağaç ağacının özsuyundan elde edilen bir tatlandırıcıdır. Genellikle kahvaltılık gevrekler, pankek, waffle ve diğer tatlı tariflerinde kullanılır.

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        HOKEY VE SPOR REKABETİ

        Kanada’nın hokeye olan tutkusu Amerikalılar arasında bir espri kaynağıdır. Spor rekabeti dostane bir şekilde dalga geçmenin temelini oluşturur.

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        "Kanadalılar neden hokeyi bu kadar çok sever? Çünkü sopalarla birbirine vurmak Kanada'nın kibarca kavga etme yolu!"

        Hokeyin sert ama eğlenceli doğasıyla dalga geçilir.

        "Kanada’nın milli bayrağı neden kırmızı ve beyaz? Çünkü hokey sahasının renklerini yansıtıyor!"

        Kanadalıların hokey sevgisini bayraklarına bağlayan bir espri.

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        MEDYADA KANADA ŞAKALARI

        Kanadalılarla ilgili şakalar Amerikan televizyon programlarında sıkça işlenir ve genellikle dostane bir mizah içerir. İşte bu tür şakaların yer aldığı popüler Amerikan televizyon programlarından bazı örnekler!

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        HOW I MET YOUR MOTHER

        Robin, Kanadalı olduğu için dizide sık sık Kanada ile ilgili şakalara maruz kalır. Özellikle Robin'in hokey tutkusu ve Kanada aksanı ve “sorry” deme alışkanlığı üzerine espriler yapılır. Örneğin, Barney, Robin’in Kanada’dan geldiğini sürekli küçümseyerek dile getirir ve “Kanada gerçek bir ülke mi?” gibi abartılı şakalar yapar.

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        SOUTH PARK

        South Park'ta Kanada, sık sık absürt mizahın konusu olur. Dizinin yaratıcıları Kanada’yı eğlenceli bir şekilde hedef alan "Blame Canada" şarkısını yazmışlardır. Bu şarkı, 2000 yılında Oscar’a bile aday gösterildi.

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        THE SIMPSONS

        Kanada sık sık “Simpsons”ta espri malzemesi olur. Bazı bölümlerde Simpsons ailesi Kanada’ya seyahat eder ve kültürel farklar üzerinden espriler yapılır. Ayrıca Kanada’nın sağlık sistemi, soğuk iklimi ve hokey tutkusu mizahi şekilde ele alınır. Örneğin, bir bölümde Homer Kanada’ya gider ve Kanadalıların aşırı nazik olduğunu abartarak gösterir.

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        FAMILY GUY

        Family Guy, Kanada hakkında pek çok espri barındırır. Özellikle, Peter’ın Kanada aksanı taklit etmesi, Kanada'nın sağlık sisteminin aşırı yavaş olduğuna dair mizahlar ve sürekli özür dilemeleri sıkça işlenir.

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        FRIENDS

        Joey’nin Kanadalı kız arkadaşı Janine ile olan bölümlerde Kanada hakkında bazı espriler yapılır. Örneğin, Ross, Janine’e Kanadalı olduğu için geyiklerle büyüyüp büyümediğini sorar ve hokey sevgisini tahmin etmeye çalışır.

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        BROOKLYN NINE NINE

        Jake Peralta, Kanadalı bir polisle tanıştığında sürekli hokey, soğuk hava ve Kanada'nın nazik doğasıyla ilgili şakalar yapar. Ayrıca, karakterlerden Terry'nin Kanada sınırında yaşadığı bir olay sırasında Kanada'nın "fazla kibar" doğasıyla dalga geçtiği bir sahne vardır.

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