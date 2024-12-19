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        Vladimir Putin Batı'yı Oreşnik konusunda düelloya davet etti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelenekselleşmiş yıl sonu TV röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, röportajda geçtiğimiz ay ilk defa kullanılan Oreşnik balistik füzesine de değindi. Putin, Oreşnik hakkında Batı'da yapılan yorumları hedef alarak "Eğer Oreşnik'in başarısından şüphesi olan varsa Kiev'de bir hedef belirlesin ve ne kadar hava savunma sistemi varsa oraya toplasın. Bakalım ne olacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 21:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:30
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        Putin Batı'yı düelloya davet etti
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu TV röportajı için seyircilerin de dâhil olduğu bir programa katıldı. Putin küresel ve bölgesel konular ağırlık olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

        Putin, geçtiğimiz ay ilk defa kullanılan çok ses getiren Oreşnik hipersonik balistik füzesi ile ilgili de detaylı bilgiler verdi. Putin, "Elbette daha önce yapılan çalışmaların üstüne koyarak Oreşnik'i geliştirdik. Bir anda ortaya çıkmadı. 1990'lara kadar gidiyor çalışmalar. Birçok uzman füzenin oluşturulmasında karar alıcı konumdaydı ancak son karar bana kaldı." dedi.

        Putin, Oreşnik'le ilgili Batı'da yapılan olumsuz yorumlara da değindi ve meydan okudu. Putin, "Olumsuz yorum yapan uzmanlara ne demeliyim bilmiyorum... O zaman şöyle bir öneride bulunayım: Gelin beraber bilimsel bir deney yapalım. Bir düello gibi düşünün. Kendileri Kiev'de bir hedef belirlesinler, bütün hava savunma sistemlerini o noktaya toplasınlar. Biz de Oreşnik'i ateşleyelim, bakalım ne olacak." dedi.

        Zelenskiy ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İnsanlar ölüyor ve o bunun ilginç olacağını düşünüyor. Salak!" dedi.

        Oreşnik balistik füzesi, tek bir savaş başlığı içinde 6 ayrı füze barındırabiliyor. Füzeler hedefe yaklaştığında başlıktan ayrılarak farklı noktalara isabet ediyor.

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