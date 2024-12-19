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        Haberler Gündem İstanbul Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı

        Avcılar'da bir iş yeri sahibinin oğlunu kaçırıp 13 milyon lira fidye isteyen 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:20
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        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
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        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki geri dönüşüm alanında hizmet veren iş yeri sahibinin oğlu Sinan Ü'yü (35) polis gibi davranarak kaçıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu tespit etti.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler Fatih E. (29), Sedat K. (30), Şahin Ş. (38) ve Sevilay S'yi (20) yakalamak için birçok adrese baskın yapıldı.

        Sık sık adres değiştiren zanlılar, bir süre sonra kaçırdıkları Sinan Ü'yü, Silivri Cezaevi yakınlarında yolda serbest bıraktı.

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        Polis ekipleri, Sinan Ü'yü serbest bıraktıktan sonra Tekirdağ Çerkezköy'e kaçan Fatih E, Sedat K. ve Sevilay S'yi saklandıkları evde, Şahin Ş'yi de İstanbul'da yakaladı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerin, kaçırdıkları kişinin ailesini telefonla arayarak, polise gitmeleri veya herhangi bir hata yapmaları durumunda istedikleri paraya her seferinde 1 milyon lira ekleyeceklerini söyledikleri ve fidyeyi en son 13 milyon liraya çıkardıkları öğrenildi.

        Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla yağma" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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