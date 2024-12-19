Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
D-8 Zirvesi için Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
D-8 Zirvesi için Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
Görüşmede küresel, bölgesel konular ele alınırken iki ülke arasındaki ilişkilere de değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazzede kalıcı, sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, Türkiye-Mısır arasındaki dayanışmanın fayda sağlayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Mısır'la iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstereceğini belirtti.
Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile de bir araya geldi.