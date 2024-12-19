Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü D-8 Zirvesi için Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmede küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:05 facebook

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