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        Haberler Dünya Husiler Tel Aviv'i vurdu | Dış Haberler

        İsrail ile Husiler arasındaki gerilim giderek tırmanıyor

        Husiler gece saatlerinde Tel Aviv'e büyük bir saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda Tel Aviv'deki bir bina süpersonik balistik füzelerle vuruldu. Açıklama Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. İsrail ise saldırıya karşılık olarak gece boyunca Yemen'in başkenti Sana'ya ve sahil şehri Hudeyde'ye hava saldırıları düzenledi. Düzenlenen hava saldırılarında enerji hatları hedef alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:18
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        Husiler Tel Aviv'i vurdu
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        Husiler geçtiğimiz günlerde düzenlenen ABD-Birleşik Krallık saldırılarına bir yanıt olarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'i süpersonik balistik füzelerle hedef aldı. Filistin II isimli süpersonik balistik füzeler Tel Aviv'deki bir binaya doğrudan isabet etti. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, hassas füzelerin kullanıldığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

        Yahya Seri açıklamasında saldırının aynı zamanda Yemen'deki sivil unsurlara yapılan saldırılara bir karşılık olarak düzenlendiğini ifade etti. Seri, ayrıca Gazze'ye uygulanan abluka ve işgalin sonlandırılmaması durumunda saldırıların durmayacağını ve İsrail saldırılarının Husileri asla caydıramayacağını açıkladı.

        İsrail ise saldırıya karşılık olarak dün gece Yemen'in başkenti Sana'ya geniş kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırıda enerji hatları hedef alındı. İsrail Ordu Yetkilileri "Husilerin saldırganlığına karşılık olarak Hudeyde ve Sana başta olmak üzere Yemen'e saldırı düzenledik." dedi.

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        Husiler ise düzenlenen saldırılar sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada "Her kim İsrail'e elini kaldırırsa biz o eli keseceğiz." diyerek Husilere yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

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