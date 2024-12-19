Husiler Tel Aviv'i vurdu

Husiler geçtiğimiz günlerde düzenlenen ABD-Birleşik Krallık saldırılarına bir yanıt olarak İsrail'in başkenti Tel Aviv'i süpersonik balistik füzelerle hedef aldı. Filistin II isimli süpersonik balistik füzeler Tel Aviv'deki bir binaya doğrudan isabet etti. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, hassas füzelerin kullanıldığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Yahya Seri açıklamasında saldırının aynı zamanda Yemen'deki sivil unsurlara yapılan saldırılara bir karşılık olarak düzenlendiğini ifade etti. Seri, ayrıca Gazze'ye uygulanan abluka ve işgalin sonlandırılmaması durumunda saldırıların durmayacağını ve İsrail saldırılarının Husileri asla caydıramayacağını açıkladı.

İsrail ise saldırıya karşılık olarak dün gece Yemen'in başkenti Sana'ya geniş kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırıda enerji hatları hedef alındı. İsrail Ordu Yetkilileri "Husilerin saldırganlığına karşılık olarak Hudeyde ve Sana başta olmak üzere Yemen'e saldırı düzenledik." dedi.