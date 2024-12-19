Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında "19 gündür süren bir serüveni beraber yaşıyoruz. Sağımızda solumuzda oturan 4 tane asgari ücretli arkadaşımız var. Asgari ücret görüşmeleri başlamadan 1 hafta evvel arkadaşlarımızı tespit ettik ve hangi kalemleri ilgilendiriyor, bunlarla ilgili arkadaşlarımız bilgi sahibiler. Geçmişte masada sendikacılar vardı. Bu komisyonu toplardık bir rakam açıklardık ancak bir daha ne bir gündem olurdu ne de başka bir şey. Bu 20 günlük sürede Türk-İş neden açıklamıyor diye gündem oldu. Anti demokratik bir asgari ücret yapısı var şu anda. Burada yetkili bizim buradaki 4 arkadaşımız, Ramazan Bey de onlara başkanlık yapıyor. Biz bugüne kadar bir rakam bekledik. Hükümetin 5, işverenin 5 temsilcisi var. Bizim de 5 tane arkadaşımız var" dedi.

REKLAM "ASGARİ ÜCRET BİR BELİRLEME ÜCRETİYDİ, GEÇİM ÜCRETİ OLDU" "2024 yılı bizim için de, ülke için de zor bir yıl oldu" diyen Atalay konuşmasında "Şu anda kamu işçisi, asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Asgari ücret 5 sene evvel belirleme ücretiydi. Şu anda ülkemizde bu geçim ücreti oldu. Geçim şartları ortada, şu anda asgari ücret 11 bin tl düzeyine düştü alım gücü olarak. Bu ücretle bu insanların 1 hafta geçinmeleri mümkün değil. Bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMAMAMIZIN SEBEBİ HÜKÜMET VE İŞVERENDEN RAKAM BEKLEMEMİZDİ" Atalay "İşveren de hükümet de bir rakam vermiyor. Kamuoyu da bizden bir rakam bekliyor. Öyle bir noktaya geldik ki, zaman zaman öğretim üyeleri dahi bizi itibarsızlaştıran açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Asgari ücretli tanımayanlar bu konuda yorum yapmaya devam ediyorlar" derken "Bizim açıklamamamızın sebebi, hükümetten ve işverenden bir rakam beklememiz. Bu işi bilmeyenler yorum yapıyor şu anda. Benim önümde 50 bin TL var 30 bin TL var, 32 bin TL var... Sayın Mehmet Şimşek diyor ki, ülke iyiye gidiyor. Madem iyiye gidiyorsa işçiyi nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın. Arkadaşlarımız yazdılar, zarfa imza attılar bize verdiler. Burada bu işi iliğine kadar yaşayan bu arkadaşlarımız bu kararı alıyorlar" diye ekledi.

"ASGARİ ÜCRET ÖNERİMİZ 29 BİN 583 TL, BUNU VERMEZLERSE İMZA ATMAYIZ" Ardından asgari ücretli işçilerin talebinin bulunduğu mektubu okuyan Atalay "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılması. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29.583 lira olmaktadır. Enflasyon oranı üzerine refah payı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır" dedi.